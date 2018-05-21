Американский позор: женщину-политика унизили за травлю транссексуала в туалете

Резонансный инцидент произошёл в Лос-Анджелесе с женщиной-политиком Джазминой Сааведрой, которая затравила трансгендера в туалете одного из ресторанов. Дама высшего общества опубликовала соответствующее видео у себя на странице в соцсети Facebook.
На камеру Сааведра сказала, что она и и ещё несколько лиц хотели воспользоваться уборной, но кабинку занял мужчина, который выдал себя за женщину. Из-за двери транссексуал ответил, что политик вмешивается в его личную жизнь.
«Это ты вторгаешься в мою личную жизнь, потому что я женщина, и я могу пользоваться дамской комнатой», — ругалась Сааведра.
Дама обвинила человека в нарушении её прав.
«Ты болен и туп», — продолжала оскорблять трансгендера она.
После инцидента на Сааведру обрушился шквал критики. Пользователи в Сети обвинили её в неуважении к женщинам и назвали гомофобом.
«Ты позор для латиноамериканцев», — писал ей один из пользователей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мощнее Уотергейта: Трамп предрек грандиозный скандал в США
Джазмина Сааведра является кандидатом в Конгресс Штатов Америки от Республиканской партии и ярой сторонницей президента Дональда Трампа.