Американский позор: женщину-политика унизили за травлю транссексуала в туалете

Резонансный инцидент произошёл в Лос-Анджелесе с женщиной-политиком Джазминой Сааведрой, которая затравила трансгендера в туалете одного из ресторанов. Дама высшего общества опубликовала соответствующее видео у себя на странице в соцсети Facebook.

На камеру Сааведра сказала, что она и и ещё несколько лиц хотели воспользоваться уборной, но кабинку занял мужчина, который выдал себя за женщину. Из-за двери транссексуал ответил, что политик вмешивается в его личную жизнь.

«Это ты вторгаешься в мою личную жизнь, потому что я женщина, и я могу пользоваться дамской комнатой», — ругалась Сааведра.

Дама обвинила человека в нарушении её прав.

«Ты болен и туп», — продолжала оскорблять трансгендера она.

После инцидента на Сааведру обрушился шквал критики. Пользователи в Сети обвинили её в неуважении к женщинам и назвали гомофобом.

«Ты позор для латиноамериканцев», — писал ей один из пользователей.

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Джазмина Сааведра является кандидатом в Конгресс Штатов Америки от Республиканской партии и ярой сторонницей президента Дональда Трампа.