Американский сенатор пригрозил КНДР войной в случае попытки обмануть США

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм назвал военное решение проблемы КНДР единственно возможным, если Пхеньян попытается обмануть США или сорвать предстоящие переговоры американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Если они не появятся на переговорах — это будет означать конец дипломатии. Если они попытаются играть с Трампом — значит, военный конфликт останется единственно возможной вещью. И если это случится, то проиграют они, а не мы», — заявил сенатор-республиканец в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 20 мая.

Он отметил, что Трамп сообщил ему о намерения решить северокорейскую проблему в течение одного срока на посту президента США.

«Президент хочет закончить это так, чтобы выиграли обе стороны. Но, если они откажутся или будут играть, тогда мы покончим с угрозой в течение его первого срока», — подчеркнул Грэм. Он также напомнил, что главной задачей США в отношениях с КНДР является полный отказ Пхеньяна от ядерного оружия. Сенатор также утверждал, что США не собираются добиваться свержения лидера КНДР Ким Чен Ына или же насаждать демократию в этой стране.