На данный момент на острове такой кайфовый коллектив, что не описать словами! 7 пар на острове! Чтоб Вы понимали, на острове я нахожусь больше 6 месяцев! Такого никогда не было! Абсолютный рекорд! Оля Бузова помогает ребятам услышать друг друга! Надеюсь, что в ближайшее время и у меня появится половинка! Я считаю, что я заслужил этого! Много предательства и вранья пройдено! А за какой парой Вам интереснее всего наблюдать?
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Новости » Шоу-бизнес » Андрей Денисов уже больше 6 месяцев находится на Сейшелах
Андрей Денисов уже больше 6 месяцев находится на Сейшелах
Добавлено: 21 май 2018 в 18:00, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 21 май 2018 в 18:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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