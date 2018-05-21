Андрей Денисов уже больше 6 месяцев находится на Сейшелах

На данный момент на острове такой кайфовый коллектив, что не описать словами! 7 пар на острове! Чтоб Вы понимали, на острове я нахожусь больше 6 месяцев! Такого никогда не было! Абсолютный рекорд! Оля Бузова помогает ребятам услышать друг друга! Надеюсь, что в ближайшее время и у меня появится половинка! Я считаю, что я заслужил этого! Много предательства и вранья пройдено! А за какой парой Вам интереснее всего наблюдать?