Антон Красовский собрался выдвигаться в мэры Москвы

Директор фонда «СПИД.Центр» и журналист Антон Красовский заявил в программе «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» о намерении побороться за пост мэра Москвы. «Это выборы за мой город, за москвичей и за меня лично», — сказал он, добавив, что собирается выступать за «европейский путь» развития Москвы и «абсолютную свободу» граждан.

«Самое главное — это свобода людей», — сформулировал Красовский свое представление о задаче градоначальника. «О чем эти выборы? О том, что надо идти и делать что-то», — пояснил журналист.

Сегодня, 21 мая, в газете «Взгляд» вышло интервью с ним, в котором он призвал отменить статью уголовного кодекса за заражение ВИЧ — «потому что все люди взрослые и сами за себя отвечают, а во-вторых, за последние годы она не стала существенно чаще употребляться нашим правосудием».

В другом интервью — в конце 2017 года — Красовский сообщил, что сам ВИЧ-инфицирован. Ранее, в октябре, он вошел в состав избирательного штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, с которой вел на телеканале «Пятница!» передачу «Можем повторить».

О своей нетрадиционной сексуальной ориентации Красовский объявил 25 января 2013 года в эфире программы «Angry Guyzzz» на телеканале Kontr TV.

Ранее блогер Илья Варламов сообщал, что не планирует участвовать в выборах мэра российской столицы. «Мне 34 года, у меня объективно недостаточно сил и опыта в политике, чтобы провести хорошую кампанию и объединить достаточное количество людей. Использовать выборы для самопиара и как трибуну для своих идей очень соблазнительно. Но я не буду», — прокомментировал он свое решение.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября, в Единый день голосования. На данный момент предполагается, что в них примут участие действующий градоначальник Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, бывший депутат и зампред Госдумы Андрей Романович («Справедливая Россия»), председатель ЦК КП «Коммунисты России» Максим Сурайкин, космонавт Сергей Ревин (партия «Зеленые»), глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, журналистка Наталья Донцова и бывший член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.