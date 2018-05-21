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Армию НАТО похоронят в России леса, реки и партизаны


Добавлено: 21 май 2018 в 12:35, Категория: Политика
Армию НАТО похоронят в России леса, реки и партизаны

В последние два дня верхние строчки российских новостных «хит-парадов» занимает сообщение о том, что западные СМИ предсказали любой армии мира кошмарную судьбу в случае вторжения в Россию. В числе наиболее ужасных для потенциальных агрессоров факторов, шведское издание Svenska Dagbladet включило непроходимые леса, высокие горы, замерзшие тундры и полноводные реки. А кроме того, уточняет первоисточник, сами русские в течение тысяч лет участвовали во многих полномасштабных и партизанских войнах, поэтому весьма искушены в военном деле.

«Неужели, принимая во внимание современный уровень развития военного дела, размеры территории все еще играют какую-то роль в период военных действий?», — задал вопрос корреспондент «СП» военным экспертам.

— Конечно, играют, — уверен капитан первого ранга в запасе Алексей Ильченко. — Правда, все зависит от того, о какой конкретно войне идет речь. Если имеется в виду «классический» захват территорий, то противнику необходимо устанавливать гарнизоны, налаживать каким-то образом тыловое обеспечение, тянуть коммуникации. В этом вопросе наши огромные территории были проблемой для Наполеона, были проблемой для Гитлера, останутся проблемой и впредь, ничего нового нет.

— Получается, проблемы в логистике и снабжении перевесят даже использование современных интеллектуальных ракетных систем?

— Ну, можно, конечно, предположить, что на определенную территорию живая сила потенциального противника даже не зайдет, и ее просто разнесут ракетными залпами. Но, опять же, все зависит от того, какая именно ведется война. Чисто теоретически любую страну сейчас можно превратить ядерными залпами в пустынную местность, куда никто не будет заходить столетиями, но кому это надо? Раздолбать, прошу прощения, атомными залпами одну Россию, и чтобы соседние страны остались незатронутыми, никак не получится. Значит, остается только обычное вооружение. А в таких условиях размеры территории — важный фактор. И это мы еще не берем во внимание особенности климата, который в России тоже единообразием не отличается. Например, по лесистой местности танковые подразделения не пойдут. Да и с дорогами в России есть определенная сложность. Конечно, тяжелый танк в состоянии свалить дерево, но чтобы как в кино, напролом сквозь чащобы и с боем, такого не будет. Можно через какую-то лесополосу так пройти, однако не сквозь всю тайгу до Дальнего Востока.

— Вообще, конечно, подобные выкладки о тяжелой участи вторгающихся в Россию захватчиков любопытны, но не более того, — полагает замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — Там за рубежом подчас столько всякого бреда печатают, что адекватно на это реагировать не представляется возможным.

— То есть даже чисто гипотетически представлять возможность продвижения какого-то противника вглубь российской территории не стоит?

— А тут возникает вопрос — кого конкретно подразумевать под гипотетическим противником? Если говорить об угрозе со стороны НАТО, то европейская агрессия захлебнется еще на своей территории. Если США, то здесь все закончится на обмене ядерными ударами. Единственная страна, о которой можно пофантазировать на предмет вероятных традиционных сухопутных операций, да и то в очень отдаленном будущем, это Китай.

— А если все же представить такой сценарий, то не станут ли наши большие территории проблемой для нас же самих?

— Если говорить о Дальнем Востоке, то, безусловно, это станет проблемой. А в остальных случаях — нет, территория станет нашим важнейшим ресурсом вне зависимости от уровня развития военной техники и мысли.

Однако даже представлять себе подобные сценарии абсолютно не стоит, уверен прошедший многие «горячие точки» капитан внутренних войск в запасе Роман Назимов. Потому что к настоящему моменту уровень боеспособности наших войск высок как никогда ранее.

— Во-первых, все воздушное пространство нашей страны перекрыто средствами ПВО — «Бастионами», «Искандерами». Во-вторых, мы располагаем самым мощным оружием радиолокационной борьбы. К тому же, продемонстрированный на последнем Параде Победы «Кинжал» просто не даст приблизиться к границам России ни авианосцам гипотетического противника, ни другой технике. Для уничтожения живой силы противника достаточно огнеметов «Буратино», а ведь есть еще и «Солнцепек». Они стоят по всей границе.

— А с тыловым обеспечением наших войск все в порядке? Не мешают родные просторы подвозу боеприпасов, продуктов, медикаментов?

— Определенный период моей службы пришелся на перестроечные времена. Думаю, все помнят, в каком состоянии тогда была страна? Так вот, когда россияне в тяжелые времена перебивались продуктовыми талонами, армию кормили хорошо. Каждая бригада, где я служил, даже в начале девяностых имела собственное подсобное хозяйство, где разводили свиней, кур, прочую живность. И это не считая снабжения, организованного военным округом. Сейчас все на порядок лучше. А инженерные войска вообще творят чудеса, за считанные минуты наводя понтонные переправы.

В общем, резюмировал Роман Назимов, Россию действительно невозможно победить. Особенно если учесть уровень патриотизма ее граждан, готовых в любую минуту как возглавить партизанское движение на любой территории, так и просто принять в нем участие.

Однако некоторые гражданские лица в этом вопросе точку зрения военных людей, кажется, не поддерживают и в партизаны не рвутся.

Корреспондент «СП» в процессе подготовки материала опросил порядка трех десятков случайных жителей столичного региона разного возраста и социального положения, пойдут ли они в партизаны в случае войны. Все как один заявили — нет.

Конечно, тридцать случайных человек далеко не вся многомиллионная Россия. Хотя если верить официальным опросам, россияне как раз поддерживают войны, которая ведет Россия и желают в них победы. В общем, с Западом стоит согласиться, на русских просто так нарываться не стоит.

http://svpressa.ru/society/article/200568/


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Добавлено: 21 май 2018 в 12:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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