Арвидссон: пусть мы с Форсбергом не взяли Кубок Стэнли, но я рад победе на ЧМ

КОПЕНГАГЕН, 21 мая – РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард сборной Швеции Виктор Арвидссон заявил, что счастлив победе на чемпионате мира по хоккею, пусть они с одноклубником по "Нэшвиллу" Филипом Форсбергом пока и не завоевали Кубок Стэнли.

Сборная Швеции в воскресенье со счетом 3:2 в серии буллитов обыграла команду Швейцарии в финальной игре чемпионата мира, проходившего в Дании. Хоккеисты "Нэшвилла" Арвидссон, Форсберг и защитник Маттиас Экхольм приехали в Копенгаген по ходу турнира после вылета клуба из плей-офф НХЛ.

"Конечно, я счастлив, ради этой победы мы с Форсбергом и Экхольмом прилетели в Данию. Пусть мы и не взяли Кубок Стэнли пока, но я рад этому золоту. Очень рад за Форсберга, он один из лучших шведских хоккеистов сейчас, его победный буллит – это что-то особенное. Здорово, что я выиграл этот турнир с двумя одноклубниками", - сказал Арвидссон журналистам.