Aston Martin Vulcan ожидает дебют на ралли

Aston Martin Vulcan покажет себя в Ле-Мане.Перед началом 24 часовых перегонов Ле-Мана, Vulcan выйдет на раллийную трассу. Заезд состоится в рамках мероприятия Aston Martin Festival.Пока доставлены не все машины, но каждая из них производит собственное впечатление о гоночном автомобиле. Однако каждую единицу объединяет одно — это двигатель в 820 лошадиных сил.Премьеру автомобиля ожидали еще 2 года назад на Aston Martin Owners Club. Однако что-то помешало сбыться намеченным планам.В Aston Martin говорят, что с точки зрения безопасности автомобили адаптированы к полноценной гонке. Поэтому никаких неожиданностей на трассе быть не должно.Всего на заезд выйдут три представителя Vulcan. Также на дистанции будут и другие представители от Aston Martin, среди которых Vantage GT2s, G3 и G4.Известно, что управлять машинами будут высококлассные пилоты. Среди них и бывший руководитель Aston Martin Дэвид Ричардс.