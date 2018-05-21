Аваков: Гранату под Ивано-Франковском взорвал сержант ВСУ

Сержант ВСУ взорвал гранату рядом с кафе в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области. Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

«20.30, в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской обл., возле кафе сержант ВСУ Ш. (находится в отпуске дома), во время конфликта с местными жителями бросил в их сторону осколочную гранату — 9 человек получили осколочные ранения. Командиры, гранаты не сувенир солдату в дорогу», — заявил Аваков.

20.30, у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської обл., поблизу кафе сержант ЗСУ Ш.(перебуває у відпустці дома), під час конфлікту з місцевими жителями кинув у їх бік осколкову гранату — 9 осіб отримали осколкові поранення.

?? Командири, гранати НЕ сувенір солдату в дорогу!

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 мая 2018 г.

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Фото: УНИАН