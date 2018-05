Барак и Мишель Обама стали продюсерами сериалов Netflix

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель согласились сотрудничать с американской кинокомпанией Netflix в качестве продюсеров фильмов и сериалов.

В заявлении, которое компания опубликовала в своем аккаунте Twitter, указано, что соглашение с супругами Обама заключено на несколько лет. На каких условиях будет осуществляться это сотрудничество, не сообщается.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.

«Мы с Мишель очень воодушевлены сотрудничеством с Netflix и надеемся, что будем продвигать талантливых, вдохновляющих и креативных людей, которые умеют вызывать эмпатию, а также помогать им рассказывать свои истории всему миру», — рассказал Обама журналу Variety.

Издание пишет, что экс-президент и бывшая первая леди будут работать над недописанными сценариями, документальными фильмами и продюсировать новые проекты. «Мы с Бараком всегда верили в силу повествования, которая вдохновляет нас, меняет взгляд на окружающий мир и помогает открывать наши умы и сердца другим», — сказала Мишель Обама.