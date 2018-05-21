Берлускони рекомендовал Крым как красивейшее место РФ

Экс-глава итальянского правительства, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони поделился со своими сторонниками положительными впечатлениями от поездки в Крым, назвав этот полуостров частью России.

Берлускони поведал, что ехал по Крыму на автомобиле с президентом РФ Владимиром Путиным, смотрел по сторонам и был поражен красотой парков, которые, по его словам, делают полуостров красивейшим местом в стране.

Когда именно состоялась эта поездка, итальянский политик не уточнил, однако СМИ писали о его частном визите в Крым осенью 2015 года. Украинские власти после этого завели в отношении Берлускони уголовное дело по статье о нарушении ее государственной границы, предусматривающей наказание в виде восьми лет лишения свободы.