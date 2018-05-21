Близнецы - 12 выпуск, Люда и Валя (20.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 15:25 ,

Близнецы 12 серия Люда и Валя последний выпуск 20 мая. Очаровательные сестренки пришли к нашим стилистам, визажистам и парикмахерам с просьбой создать для них образы «московских чик». Будет ли осуществлено желание девушек и что придумают команды профессионалов индустрии красоты для преображения сестер. Мужская и женская команды талантливых визажистов, стилистов и парикмахеров бросают друг другу вызов! Они изменят внешность близнецов до неузнаваемости, а заодно выяснят, кто из них лучше разбирается в бьюти-индустрии. Битва, в которой нет места схожим мнениям и предсказуемым решениям, начинается.



