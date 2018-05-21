Британский парламент опубликовал доклад о «грязных деньгах» из РФ

Комитет британского парламента по иностранным делам сегодня опубликовал доклад о «грязных деньгах» из РФ под названием «Золото Москвы: Российская коррупция в Великобритании».

Отмечается, что ущерб, который они «способны нанести внешнеполитическим интересам Соединенного Королевства, затмевает выгоду от совершаемых в Сити российских транзакций».

Великобритания не должна закрывать глаза на действия «клептократов президента Путина и нарушителей прав человека», которые с помощью отмывания денег «ослабляют наши альянсы и подрывают веру в наши институты».

По мнению представителей комитета, британской стороне совместно с союзниками следует усложнить выпуск Россией суверенных облигаций, которые не являются объектом санкций, через находящиеся под ограничительными мерами банки.