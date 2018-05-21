Бронемашины 8х8 и 4х4 испытывают в Словакии для нужд армии

Глава министерства обороны Словакии Петер Гайдош сообщил, что в стране весь май будут испытывать бронемашины 8х8 и 4х4 разных производителей, чтобы в дальнейшем купить лучшие для нужд армии.

Накануне местные власти уже одобрили план ведомства по приобретению 81 бронемашины 8х8 и 404 многоцелевых тактических бронемашин 4х4. Общая стоимость составила примерно 1,2 миллиарда евро.

Новая техника должна поступить на вооружение до 2029 года.

В прошлом месяце премьер Словакии Петер Пеллегрини заявил, что стране важно сохранить хорошие отношения с российской стороной, потому что экономика государства в некоторой мере зависит от энергетических поставок из РФ.