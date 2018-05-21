Человеческий мозг продолжает жить после смерти: ученые зафиксировали уникальный случай

Случай, описанный исследователями из канадского университета в Западном Онтарио, врачи-реаниматологи назвали уникальным и необъяснимым. Ученые нашли подтверждение тому, что человеческий мозг способен функционировать даже после наступления смерти.

Исследователи занимались изучением работы мозга у четырех пациентов, находящихся при смерти. На ЭЭГ головного мозга в каждом случае наблюдался неповторимый рисунок электрических колебаний. В ходе исследования ученые столкнулись с уникальным явлением: у человека деятельность мозга продолжалась на протяжении десяти минут после остановки сердца. Формально жизнь мозга продолжалась, несмотря на смерть организма.

Пациенты, пережившие клиническую смерть, часто рассказывают о своих околосмертных переживаниях. Они проходят через тоннель, разговаривают со своими умершими родственниками или ангелами и возвращаются обратно совершенно с другим мировосприятием. Некоторые исследователи связывают эти рассказы с существованием души человека.

Однако большинство ученых склонны искать научное объяснение. Поэтому эксперты считают, что единичный случай, зафиксированный канадскими специалистами, еще не дает право говорить о возможности жизни после смерти, но вызывает бесспорный интерес. В США подобный эксперимент проводился на крысах. У некоторых животных в течение минуты после смерти наблюдались такие же мозговые сигналы, что и при жизни, к тому же в предсмертной стадии они становились гораздо сильнее.