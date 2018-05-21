Член ЕР предложил сэкономить на ширине дорог

На конференции «Единой России» член генсовета партии Аркадий Фомин предложил экономить бюджетные средства путем строительства более узких автомобильных дорог.

«Можно посмотреть резервы; один пример — это ширина полос наших дорог. Например, в Европе ширина дорог уже в среднем на 25 см) — казалось бы, копейки. Там 25, тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получаются миллиарды», — цитирует Фомина «Интерфакс».

По его словам, ЕР считает «именно эффективное расходование одним из главных ресурсов», и в этой сфере при наличии множества возможностей у партии есть «много вопросов» — что как раз и прослеживается на примере дорожного строительства.

Фомин утверждает, что в 1990-х годах вопрос о строительстве более узких дорог в РФ уже ставился, но так и не был решен.

Конференция «Единой России» — «Направление 2026» — завершение региональных дискуссий для сбора предложений по реализации поручений, данных президентом РФ Владимиром Путиным в его Послании Федеральному Собранию. Кроме того, в ходе конференции обсуждалась модернизация партии.