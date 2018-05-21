Что? Где? Когда? - Летняя серия, Первая игра (20.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 13:57 ,

Что? Где? Когда? Летняя серия Первая игра последний выпуск 20 мая. В первой битве выступит команда новичков клуба. В ее составе: Кирилл Чернышев (Самара), Лев Кертман (Москва), Денис Галиакберов (Казань), Михаил Новоселов (Москва), Анастасия Рекшинская (Нижний Новгород). Капитан команды — Иван Жаркевич (Тюмень). В Москвариуме вырастили светящиеся водоросли. На ВДНХ появился уголок Мальдивских островов. Знаменитыми светящимися водорослями теперь можно любоваться в Москвариуме. Незабываемое зрелище – заслуга столичных ученых. Несколько месяцев они экспериментировали, создавали нужную для свечения среду, и вот, наконец, капризные микроорганизмы впервые в России продемонстрировали свои краски.



