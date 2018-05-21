Чубаров отреагировал на данные о создании группы экстремистов в Крыму

Заявление ФСБ об обнаружении экстремистской группировки в Крыму показывает, что Россия нарастила усилия по дискредитации Меджлиса. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает Укринформ.

«В последние дни Российская Федерация чувствует себя очень некомфортно в связи с тем, что год назад Международный суд ООН потребовал возобновления деятельности Меджлиса крымскотатарского народа», – сказал Чубаров.

По его словам, Россия пытается показать Меджлис экстремистской организацией и заказчиком терактов, в том числе против лояльных к РФ крымских татар.

Чубаров считает, что зарубежным партнерам Украины при диалоге с Россией нужно включать в повестку дня вопросы соблюдения прав человека в Крыму и восстановления украинских границ.

Ранее в ФСБ заявили о разоблачении экстремистской группы, созданной помощником нардепа Мустафы Джемилева. Чубаров фигурирует в пресс-релизе ФСБ как лицо, распорядившееся о создании этой группы.

Фото: Слово и дело