«Давайте шантажировать МВФ», — в Киеве нашли решение проблем с долгами (ВИДЕО)

Украина может пойти по пути Греции в переговорах с Международным валютным фондом, и вместо выполнения требований МВФ выдвинуть ему свои условия.

Такое мнение в эфире украинского телевидения высказал депутат Верховной Рады Украины от партии «Народный фронт» Александр Кирш.

«Я бы на месте правительства не боялся, а выдвигал свои жесткие условия», — заявил нардеп.

На вопрос, в том ли положении находится правительство Гройсмана, чтобы торговаться с МВФ, Кирш ответил: «Вполне, потому что в позиции МВФ много блефа. Когда МВФ говорит „там дам, там не дам“, врет — даст все равно… Я считаю, что Гройсман должен торговаться».

«Если торговаться не получится, то нельзя уже дальше повышать тарифы. Сегодня экономика еще не дает таких возможностей зарабатывать деньги, чтобы широкие массы могли это оплачивать. Потому что когда говорят об экономически обоснованных тарифах — это блеф, у нас монополия. Нет альтернативных фирм, которые могли бы дать газ по другой цене. Здесь никакой экономически обоснованной цены нет, здесь монопольная высокая цена», — отметил он.

«Нужно исходить не только из себестоимости, но и из способности населения это оплачивать. Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать», — подчеркивает депутат.

По словам Кирша, следует напомнить Западу о невыполнении гарантий безопасности Украины, прописанных в Будапештском меморандуме.

«Если они не выполняют военные условия, то пусть хотя бы выполняют экономические и постараются сохранить Украину. Если Украине будет плохо, Западу будет еще хуже, потому что рухнет барьер, отделяющий цивилизованное от нецивилизованного, Запад от России… Если они испугались Греции, то испугаться Украины им есть смысл гораздо больший», — заключил нардеп.