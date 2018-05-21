Депутат «Единой России» предложил сузить дороги

Чтобы сэкономить бюджетные деньги, отметил председатель Рязанской областной думы на конференции «Направление 2026».

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин сообщил, что в Европе дороги в среднем на 25 сантиметров уже, чем в РФ. По его словам, четыре полосы — метр, а метры в километры — миллиарды рублей. Бюджетные деньги можно сэкономить, если строить узкие дороги, считает Фомин.

Дискуссионные площадки партийной конференции «Единая Россия. Направление 2026» совсем недавно завершили свою работу. Делимся самыми яркими новостями. Подробнее: https://t.co/UzkL45CLY3 pic.twitter.com/mbCz2Afqke

— Единая Россия ???????? (@er_novosti) May 21, 2018