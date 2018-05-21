Депутат от ЛДПР предложил давать ипотеку школьникам

В российское министерство строительства и ЖКХ направлен законопроект, предусматривающий выдачу ипотечных кредитов гражданам РФ, начиная с 14-летнего возраста. Его автор — депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов — считает, что таким образом удастся решить наболевшую за много десятилетий проблему обеспечения молодежи жильем.

Власов предлагает Минстрою и Банку России не только выдавать ипотеку 14-летним россиянам, но и закрепить за ними право сдавать приобретенную таким образом недвижимость в аренду, передает РИА Новости.

В законопроекте указано, что первые платежи по ипотеке для молодых россиян следует считать погашением основного долга за недвижимость — чтобы при неисполнении ими кредитных обязательств начислялось меньше пени.

«Данный механизм позволит к 25-30 годам молодым людям иметь свое собственное жилье и без всяких проблем создать семью», — заверил Власов.

По его словам, существующие механизмы финансовой поддержки молодых семей имеют «весьма ограниченный характер» и «затрагивают лишь ограниченный круг лиц, чей доход можно считать выше среднего», так что большинство «в условиях нестабильной экономической ситуации опасаются брать на себя долгосрочные финансовые обязательства».