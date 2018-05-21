Детство будет длиться до 30 лет - прогноз Вероники Скворцовой

Как сообщает министр здравоохранения, Вероника Скворцова, периодом детства будет считаться возраст до 25-30 лет.

Судя по всему, этот показатель постепенно увеличивается. Так до 60-х годов он был равен 14 лет, после 60-х – 16 лет, а сейчас, как и во всем мире – 21 год.

"Ясно, что время идет в одном направлении. Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях начиная с момента рождения", — отметила министр — "Вот период — дельта между здоровой жизнью и всей жизнью — составляет везде одинаково десять лет".

Как отмечает Скворцова, главным вектором развития на данный момент является удлинение периода детства и активного взрослого возраста.