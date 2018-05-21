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Дэвид Бекхэм нарушил королевский протокол!


Добавлено: 21 май 2018 в 16:14, Категория: Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм нарушил королевский протокол!

19 мая на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри пришли Виктория и Дэвид Бекхэм. Королевское мероприятие прошло без конфузов, драк и скандалов.. но любопытная общественность не может пропустить даже самых мелких деталей. Оказывается, Дэвид показал серьезное неуважение к традициям королевской семьи…и не один он.

Во время свадебной церемонии Бекхэм жевал жвачку, что запечатлели камеры, снимающие свадьбу. Не только он нарушил королевский протокол, но и принцесса Беатрис. Похоже, ее на камеры не запечатлели, поэтому скандала она избежала, а вот Бекхэма поймали с поличным, сняв его крупным планом. И тут сеть разделилась на два лагеря: одни не поняли в чем проблема, ведь и так было нарушено множество традиций, другие же осудили такую беспечность Бекхэма и предложили извиниться перед королевской семьей. Некоторые даже предложили выплатить компенсацию.

Напомним, что пара прибыла на свадьбу одной из первых. Виктория была в черном платье своего авторства, а ее супруг был во фраке. Выглядел Дэвид очень стильно: костюм Dior, короткая стрижка, солнцезащитные очки.

На прошлой королевской свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма пара также стала гостями. Тогда Виктория была беременна малышкой Харпер. Она и тогда предпочла для мероприятия платье черного цвета.

Напомним, что Виктория подружилась с Меган как только та прибыла в Лондон. Оказалось, девушек сближает одинаковая любовь к красоте. 43-летняя Виктория, которая недавно выпустила свою линейку косметики, рассказала Меган о лучших салонах красоты Лондона, и даже помогла невесте принца записаться туда, где очередь выстраивается на пол года.

«Меган осталась очень довольна рекомендациями Виктории и благодарна за то, что она ее со многими познакомила в Лондоне. Они сблизились и часто переписываются. Меган доверяет ей и очень ценит ее советы. Даже уже подумывает записаться к парикмахеру Виктории в рождественские праздники,» делится инсайдер о новом знакомстве Маркл. Также Виктория любезно предоставила будущей жене принца своего проверенного косметолога — суперпопулярную Сару Чапмэн, ради которой клиенты готовы стоять в листе ожидания по шесть месяцев.

Сама невеста затмила всех и решила отдать предпочтение дизайну французского дома моды Givenchy, но дизайнером все же была британка Клэр Уэйт Келлер. Как сообщает издание Business Insider, свадебное платье Меган обошлось ей в 550 тысяч долларов. Свадебное платье бывшей актрисы дороже, чем у Кейт Миддлтон аж на 116 тысяч долларов. Стоит отметить, что за наряд от французского дома Маркл заплатила сама, ведь у нее в запасе осталось целых 5 миллионов долларов, которые та заработала во время работы актрисой.


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Добавлено: 21 май 2018 в 16:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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