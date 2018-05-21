Девушка с персиками (2017) Все серии

Добавлено: 21 май 2018 в 17:51 ,

Новый сериал-фильм Девушка с персиками все серии подряд. Несчастный случай кардинально изменил судьбы двух молодых людей – деревенской девушки Ани, которая торгует персиками у трассы, (Алина Коваленко) и «мажора» Ромы, который беззаботно тратит свою жизнь (Влад Никитюк). Героиня села в машину к Роме, чтобы показать дорогу, но из-за парня пара попала в аварию. После автокатастрофы девушка осталась прикованной к инвалидному креслу, а вокруг ситуации разгорелся медиа-скандал. Отец Ромы, желая защитить репутацию своей семьи, пригласил Аню к своему дому для того, чтобы обеспечить ей полный уход. Девушка использует этот шанс, чтобы насолить герою, но Рома, который всегда мечтал о карьере врача, решает не только формально искупления грех, но и в корне изменить жизнь.















