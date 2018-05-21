Дом 2 - Дневной, Выпуск 5124, Lite (21.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 17:00 ,

Дневной выпуск Lite 21 мая свежая серия. Дарья Друзьяк считает, что Артём Сорока – закомплексованный мужчина на фоне обиды на женщин. Он долгое время встречался с девушкой, которая оказалась эскортницей, потом какая-то девушка хотела из-за него сброситься с моста, потом у Артема была толстая девушка, из-за близости с которой у него появились комплексы. Штрих назвал Сороку «голимым провокатором, который избивал девушек». Безус считает, что Артем интересен только, как клоун и у него нет будущего. Ольга Орлова напомнила, что Леша с Артемом были хорошими друзьями. Безус рассказал, что Артему был нужен только “хайп”, его называли шестеркой Сороки, а Артем ничего никому не сказал.



