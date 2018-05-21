Дом 2 - Остров любви, 5124 Выпуск (21.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 17:00 ,

Остров любви выпуск 21 мая свежая серия. Бывшая девушка Артема Сороки, с которой он работал в одном клубе, прислала голосовое сообщение. Александра Карпиевич рассказала, что после работы Артем всегда ждал ее в машине у клуба, ее постоянно задерживали, пару раз Сорока реагировал на это спокойно, на третий раз накричал на нее матом, она села в машину, они поехали, выехали за город и в лесу Артем предложил ей выйти, ударил ее по голове, лицу, швырял на землю, у нее были множественные гематомы на руках от плеча до локтя, он решил выбить у нее прощение, ей пришлось извиниться. Артем ответил, что не бил девушку, не валял ее по земле, в лесу он оставил ее на 10 минут и это был воспитательный момент.



