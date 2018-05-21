Двое альпинистов умерли при попытке покорить Эверест

При попытке покорить высочайшую вершину мира Эверест (8848 метра над уровнем моря) независимо друг от друга погибли два альпиниста — 36-летний Нобуказу Курики из Японии и 63-летний македонец Георгий Петков, передает Reuters.

Тело японского альпиниста было обнаружено в палатке на высоте 7,4 тысячи метров, сообщил официальный представитель департамента туризма Непала Гьяндеру Шреста.

Курики умер на восьмой попытке покорить Эверест, предыдущие семь закончились неудачей, причем во время одной из них — в 2012 году — японец отморозил пальцы, и ему ампутировали девять фаланг.

На минувшей неделе при восхождении на Эверест скончался башкирский альпинист Рустем Амиров. Его спутники обвинили гида-шерпу, который из-за нехватки у мужчины денег выгнал его из палатки и вынудил ночевать на снегу. Официально сообщили, что причиной смерти Амирова стала горная болезнь.

От нее же год назад на Эвересте скончались четверо альпинистов, тела которых были обнаружены в палатке на склоне горы. Примечательно, что они отправились наверх, чтобы спустить оттуда тело словацкого альпиниста, погибшего при восхождении.