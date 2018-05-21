Джина Хаспел присягнула в качестве нового директора ЦРУ

В штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли прошла церемония приведения к присяге нового директора спецслужбы Джины Хаспел. Хаспел принесла присягу в присутствии президента США Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса, сообщает USA Today.

Ранее она была утверждена на этом посту сенатом США.

Хаспел служит в ЦРУ с 1985 года. В 2002 году она руководила секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где практиковались пытки подозреваемых в терроризме. Из-за этого Хаспел подвергалась критике.

Она стала первой женщиной во главе ЦРУ.