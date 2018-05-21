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» » Джина Хаспел присягнула в качестве нового директора ЦРУ

Джина Хаспел присягнула в качестве нового директора ЦРУ


Добавлено: 21 май 2018 в 22:27, Категория: Новости на сегодня
Джина Хаспел присягнула в качестве нового директора ЦРУ

В штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли прошла церемония приведения к присяге нового директора спецслужбы Джины Хаспел. Хаспел принесла присягу в присутствии президента США Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса, сообщает USA Today.

Ранее она была утверждена на этом посту сенатом США.

Хаспел служит в ЦРУ с 1985 года. В 2002 году она руководила секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где практиковались пытки подозреваемых в терроризме. Из-за этого Хаспел подвергалась критике.

Она стала первой женщиной во главе ЦРУ.


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Добавлено: 21 май 2018 в 22:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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