«Единая Россия» проведёт всероссийскую конференцию

21 мая «Единая Россия» проводит всероссийскую конференцию «Направление 2026» в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов партии.

Конференция начнётся с заседания Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» в режиме видеоконференции. В 11.30 откроют свою работу дискуссионные площадки «Качество жизни: приоритет развития», «Экономика роста», «Обновление партии: партстроительство, «цифровая партия», «идеология прорыва».

Пленарное заседание конференции откроется в 15.00. Ожидается участие в конференции председателя «Единой России» премьер-министра Дмитрия Медведева.

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