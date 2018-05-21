ЕСПЧ принял жалобу «Агоры» на блокировку Telegram

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу международной правозащитной организации «Агора» на блокировку Telegram в России, сообщил в своем Telegram руководитель этой организации Павел Чиков. Карточка дела уже появилась в базе ЕСПЧ.

Адвокат «Агоры» Дамир Гайнутдинов рассказал, что ЕСПЧ получил уведомление о судебном решении, которым была санкционирована блокировка Telegram. «Нам предложили подать по этому поводу полную жалобу на отдельном формуляре», — сказал юрист.

На прошлой неделе представители Telegram сообщили, что в ЕСПЧ была зарегистрирована жалоба на штраф в размере 800 тысяч рублей, выписанный мессенджеру за отказ предоставить Федеральной службе безопасности ключи для расшифровки переписки пользователей.

Напомним, 13 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с требованием о блокировке Telegram и получил разрешение начать ее незамедлительно, после чего — 16 апреля — приступил к блокированию IP-адресов, используемых мессенджером. Из-за действий надзорного ведомства возникли сбои в работе многих ресурсов, никак не связанных с Telegram, однако сам он продолжает работать.