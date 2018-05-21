Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» впервые приняла участие в Ночи музеев

Филиал Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» впервые за годы своего существования приняла участие в акции «Ночь музеев», предложив своим гостям встречи с настоящими «морскими волками» - ветеранами Военно-Морского Флота, которые рассказали, как становятся героями, каков распорядок дня на подводной лодке, как проходит посвящение новобранцев и о многом другом.

В «Ночи музеев» в филиале ЦВММ «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» приняли участие директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай и директор Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Виктор Никитин, которые почтили минутой молчания память моряков-подводников, погибших при выполнении заданий.

Перед входом в филиал гости смогли увидеть дефиле женской моды 1940-х годов и даже примерить приглянувшиеся платья. Рядом с музеем расположились полевые лагеря времен Великой Отечественной войны, где состоялись реконструкции исторических боев, посвященные морским десантам военного времени. Гостей также ждала каша и чай по-флотски из полевой кухни.

Посетив музей, гости узнали о северных походах «Народовольца», когда летом 1933 года лодка в группе кораблей ЭОН-1 по только что построенному Беломорско-Балтийскому каналу перешла на Север, и 5 августа 1933 года вошла в состав Северной военной флотилии. В августе 1936 года «Д-2» под командованием капитана 2 ранга Л. М. Рейснера, в паре с "Д-1", посетила Новую Землю и, пройдя проливом Маточкин Шар, вышла в Карское море. Следующий поход лодка совершила к Лофотенским островам. Узнали участники «Ночи музеев и об обеспечении радиосвязью подводной лодкой «Д-2» перелета летчика В.К. Коккинаки на самолете «Москва» из СССР в США в 1939 году.

Среди «подводных музейных кораблей» России и других стран мира подводная лодка «Д-2» занимает особое место. Это отмечают многочисленные посетители и иностранные специалисты. Уникальность подлодки в том, что в период строительства ее на Балтийском заводе (1927-1931 гг.) не было электросварки, и потому люди своими глазами могут увидеть уникальный клепанный прочный корпус. Фактически все узлы и агрегаты, включая немецкий дизель МАN, воссозданы, что позволяет увидеть, прочувствовать, в каких условиях жили и несли боевые службы советские подводники.