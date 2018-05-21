Фриз призвала жителей Бердянска не участвовать в «российской провокации»

Жителям Бердянска не стоит идти на акцию, направленную на снятие ареста с российского траулера «Норд». С таким призывом в Facebook выступила нардеп Ирина Фриз.

«Поступает информация, что в Бердянске рассылаются сообщения с призывами к рыбакам выйти 25 мая к горадминистрации. Замысел: освобождение задержанного в Азовском море российского судна «Норд»… Видим попытку дестабилизировать ситуацию в городе Бердянск путем массовых акций», – утверждает Фриз.

По ее словам, сообщения об акции похожи на те, которые «российские подразделения радиоразведки и РЭБ» посылали на телефоны бойцов АТО в 2014-2015 годах.

«Организация массовых акций за освобождение российского «Норда» вместо акций под российским посольством с требованием прекращения незаконных действия в акватории Черного и Азовского морей – проявление коллаборационизма и предоставление помощи иностранному государству, что подпадает под статью УК о госизмене», – заявила нардеп.

Она призвала воздержаться от участия в «российской провокации» и попросила правоохранителей проверить информацию о рассылке сообщений и подготовке массовой акции, «имеющей признаки влияния спецслужбы РФ».

В подтверждение своих слов Фриз опубликовала такой скриншот:

Ранее в СБУ заявили о предотвращении провокаций на майские праздники.

Фото: Униан