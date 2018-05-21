ФСБ нашла экстремистскую группировку в Крыму

Сотрудники ФСБ России совместно с МВД «вскрыли деятельность экстремистской группы» в Крыму, сообщает пресс-служба ФСБ.

В апреле 2018 года при въезде на полуостров был задержан некий А. Стешенко. По версии российской спецслужбы, он прибыл для «совершения провокаций» по заданию Эрола Велиева — помощника депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева.

ФСБ считает, что экстремистская группа была сформирована в Харькове по указанию находящегося в розыске в России лидера запрещенного в РФ Меджлиса крымско-татарского народа РефатаЧубарова при поддержке Службы безопасности Украины.

Помимо Велиева в группу вошли бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.

«Экстремистами планировалось совершение преступлений по мотивам политической вражды с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым», — пишет ФСБ.

По данным спецслужбы, в январе 2018 года члены экстремистского сообщества подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева, «внесшего значительный вклад в укрепление национального единства».

«За каждую проведенную в Крыму акцию им было обещано выплачивать по 500 долларов США», — утверждают в ФСБ.

В связи с поджогом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом».

Кроме того крымское управление ФСБ России возбудило уголовные дела по статьям «Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества» в отношении Велиева и «Участие в экстремистском сообществе» в отношении Стешенко и Третьякова.

Велиев и Третьяков объявлены в федеральный розыск.