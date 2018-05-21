ФСБ пресекла деятельность экстремистской группы в Крыму

ФСБ России пресекла деятельность экстремистской группы, которую создал помощник депутата Рады Мустафа Джемилев по указанию лидера Меджлиса крымско-татарского народа* Рефата Чубарова, находящегося в розыске, сообщает Центр общественных связей ФСБ России, пишет РИА Новости.

В Сообщении говорится, что в плане экстремистов было совершение преступлений для устрашения «пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности» на территории Крыма. В состав группы, созданной в Харькове Эролом Велиевым — помощником депутата Верховной Рады Украины М.Джемилева , кроме организатора вошли бывшие спортсмены-боксеры А.Стешенко и А.Третьяков.

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В январе 2018 года участники группы подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева, использую бутылки с зажигательной смесью. За каждую экстремистскую акцию в Крыму им обещали по 500 долларов США.

«В апреле текущего года один из участников экстремисткой группы А. Стешенко выявлен при въезде на территорию Крыма, куда был направлен Э. Велиевым для подготовки и совершения провокаций накануне очередной годовщины подписания Указа Президента РФ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития», — говорится в сообщении.

Следователи УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по статье «Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества» в отношении Велиева и статье «Участие в экстремистском сообществе» в отношении Стешенко и Третьякова.

Велиева и Третьякова объявили в федеральный розыск.

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