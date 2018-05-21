Футболисты "Вольфсбурга" сохранили прописку в бундеслиге на следующий сезон

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Вольфсбург" по сумме двух стыковых матчей победил "Хольштайн" за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Германии по футболу в следующем сезоне.

Первая встреча команд в Вольфсбурге завершилась победой хозяев - 3:1. Ответная встреча, прошедшая в понедельник в Киле, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Вольфсбурга". У победителей отличился Робин Кнохе на 75-й минуте.

Таким образом, "Вольфсбург" в следующем сезоне продолжит выступать в бундеслиге, "Хольштайн" – во второй бундеслиге.