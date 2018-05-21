Глава Минздрава РФ спрогнозировала продление детства до 30 лет

На проходившей сегодня в Москве всероссийской конференции партии «Единая Россия» — «Направление 2026» — глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в перспективе период детства удлинится до 30 лет.

«Дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково — десять лет. Долго умирать невозможно, значит, главный вектор нашего развития — удлинение периода детства и активного взрослого возраста», — цитирует Скворцову ТАСС.

По словам министра, к началу Великой Отечественной войны период детства длился 14 лет, в 1960-х годах он увеличился до 16 лет, сейчас составляет 21 год, а в перспективе достигнет по меньшей мере 25-30 лет. На столько же вырастет период зрелого возраста.

«Если смотреть на ситуацию во всех странах независимо от их развития, есть понятие здоровой жизни и есть понятие продолжительности жизни. Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях с момента рождения», — предупредила министр.

В России принято ориентироваться на периодизацию возрастов, предложенную в 1965 году Академией педагогических наук СССР: раннее детство с года до двух лет, первый период детства с трех до семи лет, второй период детства — до 12 лет у мальчиков и до 11 лет у девочек, подростковый возраст — до 16 лет у мальчиков и до 15 лет у девочек, юношеский возраст — до 21 года у молодых людей и до 20 лет у девушек.