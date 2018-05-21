ГМИИ им. Пушкина собирает 6 млн на древний магический жезл

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина запустил кампанию по сбору 6 млн рублей на покупку древнеегипетского магического жезла. Сделать такой подарок предложила директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак — по случаю 106-летия музея, которое отмечается 31 мая.

Магический жезл, на покупку которого нацелились в ГМИИ, является одним из редких образцов древнеегипетского художественного ремесла, датирован XIX–XVIII в.в. до н.э. Им очерчивали «магический круг для защиты от укусов ядовитых животных во время сна» и применяли в борьбе с «различного рода демонами и существами иного мира», говорится на сайте музея.

«Такой вещи, как сбор средств на покупку, я не вспомню. Вероятно, это первый раз за все время. Это государственный музей, и несмотря на то, кто оплачивает покупку — спонсор или музей из своих средств, — должно быть разрешение министерства культуры при сумме свыше 100 тысяч руб. А министерство может намекнуть, что есть более интересные предметы, которые может музей приобрести», — пояснила РБК главный эксперт Российского аукционного дома Светлана Честных.

Сейчас жезл находится в московской галерее художника-антиквара Кирилла Данелии, куда попал с одного из европейских аукционов.

«Я хочу, чтобы жезл находился в Пушкинском музее, чтобы он был доступен широкому кругу зрителей. Моя основная мотивация продажи в том, что искусство должно жить. Переход одной вещи из одной частной коллекции в другую или в коллекцию музея — это абсолютно нормальная жизнь предметов», — пояснил Данелия, назвав жезл «вещью национального уровня», которая «имеет полное право находиться в собрании музея».

Жезл из коллекции Данелии, выбранный сотрудниками музея им. Пушкина для покупки, отличается от других уникальными изображениями, «которые не встречаются на аналогичных памятниках», — фигурами быка, леопарда с головой осла, стоящей мартышки и павиана с поднятыми лапами.

Всего в музеях и у других коллекционеров хранятся 240 древнеегипетских жезлов и их фрагментов. «Большинство из них выполнено в технике гравировки, и только около десяти покрыто барельефными изображениями. Прекрасно сохранившийся жезл из частной коллекции относится к подобным образцам», — рассказали представители ГМИИ.