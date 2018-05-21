Громкое дело: у российского олигарха могут конфисковать футбольный клуб “Челси”

Авторитетная английская газета The Times сообщает, что российский бизнесмен Роман Абрамович может лишиться своей любимой “игрушки” – футбольного клуба “Челси” (Западный Лондон).По имеющейся информации, если власти Великобритании смогут доказать, что Абрамович приобрел “Челси” за деньги, полученные незаконным путем, то клуб могут конфисковать.Что касается ближайшей перспективы, то, по мнению журналистов The Times, у “Челси” возникнут серьезные трудности с подписанием новых игроков в период летнего межсезонья.Напомним, Роман Абрамович пропустил финальный матч Кубка Англии на “Уэмбли” в минувшую субботу (его команда одолела “Манчестер Юнайтед” 1:0 и выиграла старейший турнир в истории футбола). Российский олигарх отсутствовал на игре из-за того, что ему не продлили британскую визу.Позднее стало известно, что власти Соединенного королевства собираются ужесточить санкции в отношении “друзей Путина”, в число которых, как известно, входит и хозяин “Челси” Роман Абрамович.