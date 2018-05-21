Хайди Клум и Том Каулитц провели время вдвоем на яхте в Каннах

Том Каулитц и Хайди Клум

44-летняя Хайди Клум не вышла на красную дорожку церемонии закрытия Каннского кинофестиваля — 2018, но в этот день была замечена недалеко от места его проведения. Папарацци сфотографировали модель на яхте близ Леринских островов. Наслаждалась лучами теплого солнца она не одна, а в компании 28-летнего Тома Каулитца.

Пара, впервые заставившая говорить о себе в марте этого года, не пряталась от объективов и не скрывала нежных чувств. Судя по снимкам, попавшим в прессу, Хайди и Том решили провести время на яхте вдвоем.

Том Каулитц и Хайди Клум

Напомним, через два месяца после начавшихся разговоров об их романе Клум и Каулитц вышли в свет вместе, появившись на гала-приеме amfAR Gala Cannes.

До романа с гитаристом группы Tokio Hotel Хайди в течение трех лет встречалась с Вито Шнабелем, с которым рассталась в сентябре прошлого года.