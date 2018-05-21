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» » Холостяк - 6 сезон, 11 выпуск, Свидания и Церемония роз (20.05.2018)

Холостяк - 6 сезон, 11 выпуск, Свидания и Церемония роз (20.05.2018)


Добавлено: 21 май 2018 в 13:56,
Холостяк 6 сезон 11 серия Кто покинул проект. Россия последний выпуск 20 мая. В шоу осталось всего три девушки. И на этот раз каждая из них устроит Егору Криду индивидуальное свидание. На что готовы пойти участницы ради сближения с Холостяком? И кто из фавориток отправится вместе с Егором в новое путешествие? А в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания британского принца Гарри и Меган Маркл. Эта свадьба стала самой необычной в истории монархии и должна изменить привычные представления о королевской семье. Новым холостяком ТНТ станет певец, композитор, музыкант и поэт Егор Крид. Он возглавляет топы среди артистов российского шоу-бизнеса, неоднократно был признан одним из самых завидных российских женихов, а также входит в топ-10 российских знаменитостей Forbes.






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Добавлено: 21 май 2018 в 13:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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