Израильское лобби в США уничтожает государство и народ

В информационном пространстве существует множество теорий, относимых в большинстве своем к конспирологическим, о всесильном израильском лобби в США, которое фактически управляет этой страной, а через нее и всем миром. Действительно, все американское общество буквально пронизано различными еврейскими и израильскими организациями. Они присутствуют во всех сферах: органах государственной власти и управления, бизнесе, СМИ, культуре, образовании, внешней политике, безопасности, экономике, финансах и во многих других. Очень многие аналитики из-за влияния Израиля на США называют это государство 51-м штатом, причем самым влиятельным и богатым. Влияние Израиля на США по историческим меркам является всего лишь мигом, чуть больше 100 лет, но за этот короткий промежуток времени этому явлению удалось изменить страну до неузнаваемости, сделать некоторые процессы необратимыми и качественно изменить менталитет, мораль, традиции и обычаи, самость американского народа.

Этот феномен поразителен еще и потому, что само государство США и, соответственно, американские общество и народ – крайне молоды, и еще не успели обрасти мускулами, делающими остальные народы уникальными, самобытными, обладающими исторической памятью и опытом. Достаточно сказать, что когда в Великом Новгороде были демократия, мощенные мостовые и общественные бани и туалеты, до создания США и американского народа оставались долгие века. Но, возможно, именно эта молодость и, я бы сказал, рыхлость народа и позволила за столь короткое время вылепить из него руками опытного скульптора любую форму и наполнить ее нужным содержанием.

В самих США происходят горячие споры о роли и объеме влияния Израиля на государство. Приводятся многочисленные цифры сумм, потраченных еврейским лобби на продвижение и принятие тех или иных государственных решений. Но даже эти огромные суммы – ничто по сравнению с реальными деньгами, стоящими за происходящими событиями. Это дает право и на противоположное мнение о том, что Израиль является игрушкой в руках международных и американских корпораций, выполняя для них целый спектр ролей в достижении их целей. Если проанализировать факты и аргументы сторон, можно констатировать, что правы обе стороны.

Сейчас сложилась такая ситуация, что США и американский народ с одной стороны и Израиль и еврейский народ с другой создали некий симбиоз, единое целое, химерное образование. А уже внутри него и действует израильское лобби, чтобы продвигать интересы различных групп и интересов именно евреев и Израиля, постоянно увеличивая и укрепляя свою долю в этом симбиозе.

Как я уже писал выше, США – очень молодое государство, и американское общество не имеет опыта функционирования в различных цивилизационных и государственных системах. То, что взрастили в их государстве, американцам кажется единственно верным и прагматичным, так как иного опыта у общества просто нет и сравнивать им по большому счету не с чем. Поэтому в обществе не видят альтернативы той коррупционной и фарисейской системе, которая была навязана во многом и благодаря еврейскому влиянию.

Прежде всего, это касается такого чисто американского явления, как лоббирование. Лоббирование – это узаконенная коррупция и взяточничество, превращенное из презираемого преступного занятия в легальную, уважаемую, охраняемую законодательством деятельность. Иными словами, то, что на протяжении тысячелетий в цивилизованных государствах считалось преступлением, в США узаконено и морально оправдано. Если в России Хорошавины, Улюкаевы, Белых и Пирумовы считаются преступниками, то в США – успешными и талантливыми бизнесменами. Система лоббирования настолько извратила первоначальные принципы США и народа, что к настоящему времени это государство скатилось до пороговых общественных показателей. В США даже существует сайт Lobbyists.Info, на котором можно найти любую лоббистскую организацию, действующую в любом штате в любой сфере государственной и общественной деятельности.

***

Как я писал в статье «Самые коррумпированные президенты Америки», согласно отчету Всемирного экономического форума (WEF) «The Global Competitiveness Report 2012–2013» США скатились на самое последнее место среди промышленно развитых стран по всем основным показателям, в том числе и по коррупции. Среди 144 стран США занимают:

- 34-е место по коррупции.

- 42 место по взяткам

- 54 место по общественному доверию к политикам

- 38 место по независимой судебной системе

- 59 место по фаворитизму в решениях госслужащих

- 87 место по организованной преступности

- 56 место по прозрачности государственной политики

- 76 место по государственному регулированию

- 76 место по расточительству государственных расходов

- 42 место по защите имущественных прав

- 80 место по надежности банков

Масштабы коррупции в США поражают воображение. Недавно президент Solari Inc, бывшая управляющий директор и член совета директоров инвестиционного банка Уолл-стрит Dillon, Read & Co, помощник министра жилищного строительства США, Кэтрин Остин Фиттс опубликовала доклад «DOD and HUD Missing Money: Supporting Documentation for $21 Trillion of Undocumentable Adjustments», в котором утверждается, что с 1988 года только из двух государственных агентств США, жилищного строительства и городского развития (HUD) и министерства обороны (DOD), бесследно исчезли около $21 трлн. Согласно докладу Генерального инспектора Министерства Обороны США под названием «Army General Fund Adjustments», в дальнейшем скандально удаленного с сайта, Пентагон в период с 1998 по 2015 год не может отчитаться на сумму $21 трлн. Это больше годового ВВП США.

В сочетании с многочисленными «неудачными» триллионными программами Пентагона и безотчетной эмиссией на 16 триллионов долларов ФРС с раздачей безвозвратных кредитов аффилированным банкам, о которых рассказал итальянский публицист Джульетто Кьеза, эти факты делают США самым коррумпированным государством в мировой истории.

Известный финансовый эксперт, автор The New York Times Джон Молдин в своей статье «Uncle Sam’s Unfunded Promises» пишет, что согласно отчету Казначейства США за 2016 финансовый год,

сумма необеспеченных финансовых обязательств только по социальному обеспечению и medicare достигает $46,7 трлн, а общая сумма необеспеченных обязательств - $210 трлн. Трудно представить себе не только подобную сумму, но и последствия для государства США. Это – прямой итог многолетней политики лоббирования, некомпетентности и мошенничества в высших эшелонах правительства за долгие годы. А сама политика лоббирования во многом была создана именно еврейскими группами и общественными организациями, действующими во многом в интересах Израиля.

Более чем за 100 лет политики лоббирования государственная власть всех уровней в США стала насквозь пропитана представителями интересов Израиля. Согласно различным подсчетам, в том числе и с сайтов еврейских организаций, в настоящее время 89% сенаторов и конгрессменов США имеют двойное гражданство с Израилем. Эти цифры характерны в основном для стран третьего мира и колоний, находящихся под внешним управлением. Подобные цифры присутствуют и во всех остальных органах законодательной, исполнительной и судебной власти США.

Подобно тому, как полтора года назад израильское лобби заблокировало фильм «Аль-Джазиры» о влиянии Израиля в Великобритании, в 2018 году израильскими лоббистами был заблокирован аналогичный фильм о коррупции в США. Американцы не увидели этот фильм, а смогли всего лишь довольствоваться его обсуждением с директором отдела журналистских расследований «Аль-Джазиры» Клейтоном Свишером. Естественно, никаких обвинений в нарушении основных демократических принципов свободы слова в адрес лоббистов не последовало, но Свишер в одночасье стал самым страшным антисемитом в мире. Ведь журналист представил просто поразительные факты о степени проникновения и влияния на все уровни власти израильского лобби.

Факт симбиоза Израиля и Соединенных Штатов недавно подтвердил вице-президент США Майкл Пенс на ежегодной конференции еврейской организации AIPAC:

«Мы вместе с Израилем, потому что это то, что всегда делал американский народ. Мы вместе с Израилем, потому что его дело – это наше дело, его ценности – это наши ценности, его борьба - это наша борьба».

Слова вице-президента подкрепляются конкретными цифрами. В 2016 году США и Израиль подписали крупномасштабный пакет военной помощи, в котором в течение следующего десятилетия Израиль получит 38 миллиардов долларов. Этот договор стал самым крупным пакетом военной помощи в истории США. В Израиле его сразу назвали историческим. Буквально через полгода лоббистами интересов Израиля в Конгрессе началась кампания по увеличению и этой огромной суммы. Сенаторы Линдси Грэхэм и Крис Кунс назвали договор «недальновидным» и «чрезмерно маленьким», обосновывая увеличение финансирования ракетными ударами Израиля по Сирии. По их мнению, агрессия Израиля против Сирии может привести к ухудшению его безопасности, что должны восполнить Соединенные Штаты.

В Израиле уже на постоянной основе присутствуют американские войска. Существует так называемая совместная программа военных резервов The War Reserves Stock Allies-Israel program (WRSA-I), согласно которой в Израиле складированы американские артиллерийские боеприпасы, ракеты и бронированные машины на сумму $1,2 млрд. Израиль при необходимости может задействовать эти американские резервы. Во время прошедших в марте 2018 года совместных учений «Можевеловая кобра» командующий ВВС США генерал-лейтенант Ричард Кларк прямо сказал, что американские солдаты «готовы умирать за еврейское государство»:

«Мы готовы взять на себя обязательства по защите Израиля. В любое время, когда мы вступаем в кинетическую борьбу, всегда есть риск того, что будут потери. Но мы признаем, что, как и в каждом конфликте, всегда существует такая возможность».

Помимо американской армии, за Израиль готовы сражаться и отдельные американские граждане. Издание The Christian Science Monitor в статье «How many Americans have joined the Israeli military?» утверждает, что американские евреи массово приезжают в Израиль и вступают в ЦАХАЛ. Двое из них в последнее время погибли в секторе Газа. Сейчас, по сведениям газеты, около 2 000 американцев служат и воюют в ЦАХАЛе, а каждый год из США прибывает от 800 до 1000 солдат – одиночек. По официальным данным пресс-службы ЦАХАЛ всего в израильской армии служат 4600 иностранных солдат. Практически сейчас идет речь уже о создании единой американо-израильской армии, настолько нынешний симбиоз двух государств привел к созданию единого химерного государства.

Александр Никишин, «Колокол России»