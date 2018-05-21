К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства

Василий Власов, являющийся депутатом Госдумы от ЛДПР, предложил давать ипотеку россиянам, достигшим 14-летнего возраста.

Власов отметил, что на протяжении многих десятилетий обеспечить молодёжь жильём — большая проблема. В настоящее время самый распространённый способ купить недвижимость — ипотека. В связи с этим совместно с Банком России стоит поработать над юридическим механизмом, чтобы дети с 14 лет уже могли оформить ипотеку с последующим правом сдавать недвижимость в аренду.

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Таким образом, по мнению политика, к 30 годам у россиянина уже будет собственное жильё и он сможет создавать свою семью без проблем.