Как прошла свадебная вечеринка Меган Маркл и принца Гарри?

Свадебная церемония изрядно вымотала принца Гарри и Меган Маркл. После нее они отправились на обед королевы Елизаветы II. По-настоящему расслабиться с друзьями и близкими молодожены смогли на вечеринке, организованной отцом Гарри принцем Чарльзом.



Для вечеринки Меган сменила свадебное платье на другой наряд, более удобный для отдыха. Перед фотографами она появилась в элегантном и стильном белом платье от Stella McCartney. На приеме было около двухсот человек, среди которых Приянка Чопра, Бекхэмы, Элтон Джон, Джеймс Корден, Опра Уинфри, Амалия и Джордж Клуни и многие другие.

На вечеринке не упустил возможность выступить Элтон Джон, который присутствовал на свадебной церемонии. А вот слухи о выступе Spice Girls не подтвердились. По словам инсайдеров, ведущим свадьбы был Джеймс Корден. Гости развлекались под диджей-сеты, играли в пивной пинг-понг и наблюдали за салютом.

Какая вечеринка без речей? Говорили их принц Уильям, Гарри и Меган. Невеста поблагодарила королевскую семью за то, что те так тепло приняли ее.

Полакомиться гости смогли любимым угощением Маркл — лимонным тортом. Также на мероприятии подавали коктейль «Когда Гарри встретил Меган».



После мероприятия гостям выдали белые удобные тапочки. То, что надо после танцев.

Напомним, что несмотря на свои королевские обязанности, бывшая актриса продолжает поддерживать связь со своими старыми друзьями и с телефон расставаться не собирается. Утверждает это подруга Маркл Приянка Чопра, которая как никто лучше знает Меган. Она уверенна, что будущая жена принца Гарри не изменилась и продолжает заботиться о мире.

«Думаю, у нее есть телефон. Я знаю ее три года, и она, что называется, девочка-девочка. Она по-прежнему продолжает писать мне сообщения», — рассказала индийская актриса, модель, певица и победительница конкурса Мисс Мира 2000.

«Я очень рада за нее. Меган — из тех женщин, которые могут стать примером для многих девушек, потому что она действительно заботится о мире», — добавила актриса.

Ранее актриса поведала о будущей свадьбе своей подруги. «Меган будет счастлива, если ей подарят книгу. Она не из тех девушек, кто мечтает о новой сумке. Она абсолютно не претенциозна, поэтому выбрать свадебный подарок для нее не составит сложности», рассказывает идею подарка Чопра.

Актриса считает, что ее подруга станет отличной женой принца и успешно вольется в королевскую семью. «Они с принцем так счастливы и так любят друг друга. Я очень за нее рада. Уверена, Меган станет настоящей иконой для девушек во всем мире,» говорит подруга Меган Маркл.