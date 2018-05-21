Калачев признан болельщиками "Ростова" лучшим футболистом в сезоне

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Полузащитник Тимофей Калачев признан болельщиками "Ростова" (Ростов-на-Дону) лучшим игроком в сезоне-2017/18, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

По итогам опроса Калачев набрал 63% голосов. Второе место занял защитник Сверрир Ингасон (8,8%), третью позицию поделили полузащитник Александр Гацкан и защитник Мацей Вилюш (по 4,4%). В голосовании участвовали около 5 тысяч болельщиков.

"Ростов", набрав в прошедшем сезоне 37 очков, занял 11-е место в чемпионате России. По ходу сезона Калачев сыграл в 25 матчах и забил 4 гола.