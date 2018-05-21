Китайцы запустили спутник «Сорочий мост»

В ночь с воскресенья на понедельник, в 23 часа 25 минут по московскому времени, с космодрома Сичан была запущена ракета «Чанчжэн-4С», которая вывела в космос спутник «Цюэцяо» («Сорочий мост»).

Масса спутника «Цюэцяо» составляет 425 килограммов. Через восемь – девять дней он достигнет точки Лагранжа L2 системы Земля – Луна, лежащей в 61 500 километрах от Луны с противоположной по отношению Земле стороны, и начнет вращаться вокруг этой точки. Спутник должен стать ретранслятором сигналов от спускаемого аппарата автоматической станции «Чанъэ-4». Название спутника взято из китайской легенды о сороках, раз в год образующих живой мост, чтобы возлюбленные, находящиеся по разные стороны Млечного пути, могли встретиться.

Аппарат «Чанъэ-4» Китайское национальное космическое управление планирует запустить в декабре этого года. Он должен осуществить первую в истории мягкую посадку на невидимой стороне Луны, в Бассейне Южный полюс – Эйткен. Из-за этой особенности и возникла необходимость в спутнике-ретрансляторе.

У спутника «Цюэцяо» есть и дополнительные задачи. Радиоантенна спутника будет вести наблюдения за космическим радиоизлучением низкой частоты, недоступным для земных приемников из-за действия ионосферы Земли. Над этим проектом китайские ученые работали совместно с коллегами из Нидерландов (Нидерландский институт радиоастрономии ASTRON, Университет Неймегена). Также на высокоэллиптическую орбиту вокруг Луны будут выведены микроспутники «Лунцзян-1» и «Лунцзян-2», размером 50 на 50 на 40 сантиметров и массой 45 килограммов каждый.