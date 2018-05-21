Климпуш-Цинцадзе: Россия пытается навязать миру, что Украина в упадке

Украина борется с коррупцией. Об этом заявила вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью для польского издания Onet.

«Россия пытается навязать миру нарратив о том, что Украина — в упадке, коррумпированное и фашистское государство. Это мифы, лежащие в основе ее риторики», — сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, четыре года назад в Украине не было антикоррупционного законодательства.

«Четыре года назад у нас не было какого-либо антикоррупционного законодательства, никаких институтов, борющихся с такими патологиями и механизмов борьбы с ними…Два года назад мы представили электронную систему государственных закупок, которая в настоящее время считается одной из лучших в мире», — добавила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее Климпуш-Цинцадзе заявила, что «несправедливость витает в воздухе» на админгранице с Крымом.

Фото: ea-ua.org