Клинтон принесла ушанку на выступление в Йель

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон принесла шапку-ушанку на мероприятие в Йельском университете. Об этом сообщает New York Post.

Ситуация произошла во время ежегодного мероприятия «Class Day», участники которого по традиции приносят разные головные уборы. Во время своего выступления Клинтон достала черную шапку-ушанку и пошутила насчет предположительного российского вмешательства в американские выборы.

«Если ты не можешь их победить, присоединись к ним… Я вижу, вы следуете тардиции приносить головные уборы. Я тоже принесла шапку, русскую шапку», — сказала Клинтон.

По ее словам, она до сих пор думает о выборах 2016 года.

«Я все еще думаю о выборах 2016 года, я сожалею о допущенных мной ошибках», — добавила Клинтон.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с Россией.

Фото: NY Post