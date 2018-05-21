КНР готовит отмену всех ограничений рождаемости в 2019 году

Власти Китайской народной республики рассматривают возможность полного отказа от политики сдерживания рождаемости, передает Bloomberg со ссылкой на близкие к руководству страны источники. По их словам, такое решение может быть принято еще до конца нынешнего года и обнародовано в 2019 году.

В настоящее время в Китае продолжает действовать правило «одна семья — два ребенка». Отказ от него будет означать введение «политики свободной фертильности», которая, по словам источников, должна минимизировать негативный эффект существовавших многие десятилетия демографических ограничений. Его изучением занимается Госсовет КНР.

В частности, ограничение рождаемости привело к ускоренному старению населения, распространению нелегальных абортов и сокрытию «лишних» детей родителями от государства. Кроме того, снятием этих ограничений власти КНР рассчитывают снизить градус критики западных правозащитников.

Правило «одна семья — один ребенок» было введено в Китае в 1979 году и распространялось практически на всех жителей страны за исключением некоторых этнических групп и регионов.

В 2013 году власти республики ослабили ограничения до уровня «одна семья — два ребенка» — но только для тех супружеских пар, в которых муж или жена (или оба) сами были единственными детьми у своих родителей. В 2015 году правило «одна семья — два ребенка» начало действовать для всех.