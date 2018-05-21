Количество КПП в Приморье увеличат до 12, чтобы упростить въезд иностранцам

В министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока сообщили, что к 2021 году в Приморском крае будет 12 пунктов пропуска для упрощенного въезда иностранных граждан с помощью электронной визы.

Действие упрощенного визового режима (применяется на Дальнем Востоке с прошлого года) хотят распространить на пункты пропуска автотранспорта «Пограничный» и «Краскино», а также на морской пункт — «Находка».

Ранее стало известно, что северокорейская делегация станет участником осеннего четвертого Восточного экономического форума в приморском городе Владивосток. В рамках события собираются организовать выставку корейских товаров.