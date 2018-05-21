Конфликт в киевском Гидропарке закончился дракой и стрельбой

На территории Гидропарка в Киеве произошел конфликт с дракой и стрельбой, в результате чего мужчина получил огнестрельное ранение головы и руки, а еще одному участнику инцидента разбили голову стаканом. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Сообщение о конфликте поступило полицейским примерно в 05:30 21 мая.

«Предварительно мы установили, что между двумя посетителями кафе произошел конфликт, который перерос в драку. В результате одному из оппонентов стаканом разбили голову, другой получил слепое огнестрельное ранение головы и руки. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице», — сказал начальник следственного отдела Днепровского управления полиции Андрей Пасечник.

С места происшествия изъяты гильзы и предмет, похожий на пистолет «Форт 12Р». Информация об инциденте зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции.

Ранее в одесском кафе произошла драка со стрельбой.

Фото: пресс-служба полиции Киева