Корабль пришельцев осветил США: уфологи показали уникальное видео в Сети

В США уфологов сразил наповал «застывший» в небе НЛО. О нечто неизведанном сняли видео и опубликовали в Сети 20 мая. Многим пользователям ролик оказался очень интересен.

Американские уфологи, изучающие НЛО, отследили появление таинственной техники. В городке Глен Флоры в штате Висконсин некий объект с ярким светом и блеском «завис» в небе. А спустя некоторое время, и вовсе бесследно скрылся.

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Эксперты отмечают, что в данной местности жители неоднократно говорили о пришельцах и наблюдали странные вещи.